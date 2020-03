Van Persie rivela: “Dopo un derby perso, Ferguson umiliò due giocatori”

Mai accontentarsi: questo mantra è stato uno dei pilastri con cui Sir Alex Ferguson ha creato una mentalità vincente nel Manchester United. I Red Devils sono stati per vent’anni una delle corazzate europee più temute. Il manager scozzese non esitava a usare metodi duri per far passare questo rigido ordine. Un esempio viene fornito dall’aneddoto raccontato da Robin Van Persie. L’attaccante olandese arrivò allo United nell’estate 2012 e vinse subito la Premier League. Eppure nello spogliatoio la concentrazione doveva rimanere al massimo come ha raccontato a SoFoot : “Durante la mia prima stagione con lo United eravamo in testa di 15 punti. Abbiamo ospitato il Manchester City sperando di conquistare il titolo. Abbiamo perso, ma eravamo ancora avanti di 12 punti. La maggior parte dei manager non avrebbe fatto un dramma dalla situazione. Ma il boss è stato davvero infuocato. Le cose si sono surriscaldate, dato che due membri della squadra erano usciti dopo la sconfitta. Il giorno dopo la partita Sir Alex ha fatto appendere alcune foto dei due giocatori sulla parete dello spogliatoio scattate durante la loro serata fuori. Ferguson ha detto a tutta la squadra: ‘Ragazzi, se non vinciamo il campionato è a causa di questi due che hanno deciso di uscire’. Conosco i nomi, ma non riesco a rivelarli. Il direttore li ha massacrati. È stato fantastico. Ha messo su delle foto che documentavano dove si trovassero i due, alle 2, 3, 4. Tutto ciò per sottolineare quanto fossero stati stupidi. Non si è fermato qui, ma ci ha avvertito che, se avesse saputo che qualcuno di noi sarebbe uscito prima di vincere il campionato, saremmo stati messi fuori rosa”.