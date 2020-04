Van Persie rivela: “Via dallo United per colpa di Van Gaal”

Quando è arrivato al Manchester United, Robin Van Persie è stato accolto come uno dei grandi colpi di mercato. L’attaccante olandese ci ha messo poco ad ambientarsi, contribuendo alla vittoria della Premier League 2012/13. Tuttavia, l’avventura dell’ex Arsenal con i Red Devils ha subito un brusco stop con l’arrivo di Louis Van Gaal sulla panchina del club. Lo ha raccontato lo stesso Van Persie durante il podcast di High Performance di Jake Humphrey: “Ho avuto due ottime stagioni con la squadra, ma la mia ultima annata a Manchester, la prima stagione con Van Gaal, non è stata eccezionale. Ho fatto una chiacchierata con lui e mi ha detto: ‘Va bene, Robin, io sono l’allenatore, tu sei il giocatore, devi andare. Il tuo tempo qui è scaduto’. Ho detto che ho ancora un contratto ma ha detto: ‘Non mi interessa’. Quindi gli strinsi la mano e mi alzai. Era al golf club di Mere, mi alzai e lo lasciai. Sulla via del ritorno, stavo pensando a come reagire a un messaggio del genere, così spietato, così duro, così diretto. Un sacco di cose mi sono passate per la testa. Poi abbiamo iniziato la pre-stagione e non mi è stato permesso di giocare nella prima partita…”. Un segnale che la fine dell’amore con il Manchester United era finito.