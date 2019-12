VAR nella bufera, Agger non ci sta: “Un disastro. Fortunato ad aver giocato senza”. E lo scatto social…

Caos e polemiche in Inghilterra dopo l’ultimo turno di campionato. Protagonista l’arbitraggio o, meglio, la VAR. Come testimoniano i tabloid britannici oggi, nel mirino della critica le sfide del Liverpool, vittorioso contro il Wolverhampton, e il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea.

Chi conosce bene il campionato inglese e ha espresso una dura posizione, è Daniel Agger, ex difensore danese divenuto celebre nel palcoscenico del calcio europeo con la maglia del Liverpool. Sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato un’immagine di un intervento molto duro rifilato nel corso della carriera all’attaccante Robin Van Persie durante la sfida tra la Nazionale danese e l’Olanda. Foto con tanto di commento: “Sono stato fortunato a poter giocare al mio amato gioco del calcio senza la VAR. Per me è diventato un disastro, nonostante oggi abbia aiutato la mia squadra. Giocate al fo…to gioco (del calcio ndr)!”.