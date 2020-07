Vardy si conferma un po’… pazzo: “Io capocannoniere? Non rinunciate mai ai vostri sogni anche se sembrano folli”

Mai rinunciare ai propri sogni, anche se sembrano impossibili da raggiungere e… un po’ folli. Questo in sintesi il consiglio di Jamie Vardy, attaccante inglese del Leicester e della Nazionale britannica, dopo il successo del Golden Boot 2020, premio che viene assegnato al miglior marcatore della stagione di Premier League.

Il centravanti delle Foxes, nonostante la delusione per il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League, ha festeggiato il trofeo personale e anche il record di più “vecchio” attaccante a vincere il premio.

Vardy: “Non rinunciate ai sogni anche se sono folli…”

Il centravanti, spesso al centro di rumors per le sue stravaganze un po’ pazze, si è confermato anche con il suo messaggio social rivolto ai fan. Festeggiando la Scarpa d’Oro di Premier League appena ricevuta, Vardy ha scritto su Twitter: “Non avrei mai pensato, neppure in un milione di anni, che avrei vinto la Premier League (nel 2016 ndr), figuriamoci la classifica marcatori… WOW!”. E ancora: “Se questo dimostra qualcosa, dimostra che non si dovrebbe mai rinunciare ai propri sogni, non importa quanto folli possano sembrare!“.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE