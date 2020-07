Vertonghen, addio straziante al Tottenham con promessa: “Per ora, addio…”

Jan Vertonghen ha confermato il suo addio al Tottenham. Il difensore belga, che era in scadenza di contratto, ha salutato ufficialmente gli Spurs attraverso alcuni messaggi pubblicati sui social. Parole strappalacrime per il classe 1987 che, però, non ha voluto considerare questo come un addio definitivo…

Vertonghen, l’ultimo saluto

“Il mio tempo in questo club è finito. Un giorno triste per tante ragioni. Mi mancheranno gli amici che ho trovato in questo posto speciale. Lo staff che permette a tutto di andare avanti. Mi mancherà giocare in questo favoloso stadio e soprattutto mi mancherete voi fan”. E ancora, rivolgendosi proprio a società e tifosi: “Grazie per il supporto costante che mi avete dato negli anni. Siete assolutamente fantastici. Abbiamo condiviso momenti assolutamente memorabili. Per questo dico per ora, addio”. Questo il messaggio strappalacrime di Vertonghen che saluta il Tottenham dopo ben 8 stagioni ma non riesce a dire addio in modo definitivo lasciando aperto uno spiraglio per il futuro, magari in società e non più come giocatore.