Vertonghen: “Razzismo nei confronti di Rudiger? Una vergogna, mi scuso a nome di tutto il Tottenham”

Ennesimo episodio di razzismo nel calcio. Vittima, stavolta, il difensore del Chelsea Antonio Rudiger, preso di mira durante la gara con il Tottenham. Ad esprimere la propria solidarietà, come raccolto dal Sun, è intervenuto il giocatore degli Spurs Jan Vertonghen.

SCUSE – “Non mi sono accorto di nulla, ma questi episodi continuano a ripetersi ed è una vergogna. Dovremmo agire con forza contro questo fenomeno. Credo che le persone siano più intelligenti di così e che si tratti di una minoranza, ma ciò non giustifica questi episodi. Non so se il problema razzismo stia peggiorando, sicuramente non dovrebbe esserci. Se qualche giocatore ne è rimasto vittima, mi scuso in nome del Tottenham”.