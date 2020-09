Vi ricordate Julian Draxler? L’ex pallino della Juventus ora può ripartire dalla Premier

Julian Draxler non ha avuto la carriera che ci si aspettava. Il fantasista tedesco dopo i suoi exploit allo Schalke 04 si è perso prima nella parentesi al Wolfsburg e poi quella al Psg. Il giocatore ha vinto sì, ma non da protagonista come ci si poteva aspettare da uno con quella tecnica. Nell’estate 2015 Draxler era stato vicinissimo anche alla Juventus, ma alla fine decise di rimanere in Bundesliga.

LEEDS UNITED SU DRAXLER

Per il tedesco ora si profila una nuova opportunità. Il giocatore infatti potrebbe lasciare Parigi per sposare la causa Leeds United. La società neo promossa vuole costruire una squadra competitiva per il massimo campionato inglese e Draxler potrebbe proprio fare al caso di Bielsa. Ancora non sono emerse le cifre della trattativa, ma dopo Rodrigo il Leeds è pronto a presentare un altro super acquisto.

