Walker, scuse ai tifosi del City dopo violazione lockdown

Kyle Walker chiede scusa. Il difensore del Manchester City ha scritto ad alcuni sostenitori del club per scusarsi per aver infranto ripetutamente le linee guida per il blocco agli spostamenti imposto per l’emergenza coronavirus in Inghilterra. Il giocatore era stato pizzicato dalle autorità anche di recente con tre infrazioni nella stessa giornata.

L’indisciplinato Walker

Prima il festino in quarantena, in cui avrebbero partecipato alcune escort e diverse ballerine, poi la tripla infrazione nella stessa giornata per far visita alla sorella nel giorno del suo compleanno, per andare a trovare i genitori e, come se non bastasse, per una passeggiata in bicicletta con un amico. Kyle Walker è stato senza dubbio sotto l’occhio del ciclone per diverso tempo tanto da volersi sfogare, forse non con tutta la ragione del caso, per essersi sentito perseguitato dai media e dalla autorità. A seguito di queste violazioni, oltre ai provvedimenti presi dal Manchester City, anche tanti messaggi dai tifosi che evidentemente gli hanno fatto scattare in testa qualcosa.



Arrivano le scuse ai fan

Come riporta la BBC, infatti, dopo aver ricevuto alcuni messaggi personali dai fan del club, Walker ha deciso di redimersi in un certo qual modo chiedendo scusa a tutte le persone per il suo comportamento sbagliato. L’esterno inglese di 29 anni avrebbe scritto privatamente ad alcuni tifosi scusandosi e facendo una promessa e mandando un regalo: mai più violazioni del lockdown e pieno rispetto delle regole. In più, da quanto si apprende, anche una maglietta indossata in qualche partita. Dal canto suo, il club ha accolto con gioia queste scuse e non pare aver intenzione di punire pesantemente il proprio tesserato in quanto sarebbero sorte attenuanti importanti per la tripla violazione nello stesso giorno.