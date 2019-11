Watford-Chelsea, il portiere Foster e il gol sfiorato allo scadere: “Se avessi segnato, mi sarei ritirato…”

Il Chelsea vince 2-1 in casa del Watford ma allo scadere del match Ben Foster – che di mestiere fa il portiere -, è andato vicinissimo al gol del pareggio. Solo un miracolo del pari-ruolo Kepa, estremo difensore blues, gli ha strozzato l’urlo di gioia.

Una gioia che, scherzosamente, lo avrebbe potuto portare a dire basta al calcio. Infatti, intervistato dalla BBC, Foster ha ironizzato sulla mancata rete: “Se avessi segnato, sarebbe stato il mio ritiro“. E in effetti il colpo di testa con il quale stava per portare il punteggio sul 2-2 era degno dei migliori attaccanti del mondo. Incredibile anche la risposta di Kepa che gli ha negato il gol con un tuffo bellissimo. Lo stesso portiere ha poi spiegato i suoi complimenti al collega di ruolo al fischio finale : “Beh, quella parata è stata importante. Complimenti a lui perché ha davvero salvato tutto”.

Insomma, da una parte l’amaro in bocca, dall’altra…la gioia per non essersi dovuto ritirare…