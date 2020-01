Watford, colpisce tifosa con pallonata: Masina le regala la maglia…

Adam Masina protagonista con la maglia del Watford. Il difensore, con un passato anche in Italia, ha colpito con una pallonata una tifosa durante il riscaldamento della sfida di FA Cup tra la sua squadra e il Tranmere Rovers. Al termine della sfida, si è poi diretto verso il settore occupato dalla fan per regalarle la sua maglietta in segno di scuse.

Il classe 1994 si è voluto far perdonare per la violenta botta, involontaria, data alla signora. Così, al fischio finale del match, l’ha cercata e le ha donato la sua divisa. Poi, un lungo abbraccio tra i due sotto gli applausi del pubblico circostante. Lo stesso Watford ha voluto sottolineare quanto accaduto con un bel messaggio su Twitter. Per Masina sono già 11 le presenze stagionali con il club inglese.