Watford, Deeney aveva previsto la vittoria sul Liverpool: l’intervista fa il giro del web

Impresa storica quella del Watford che nell’ultimo turno di Premier League ha sconfitto il Liverpool. Netto il 3-0 con cui la squadra della famiglia Pozzo ha fermato la corsa dei Reds. Le reti di Sarr, autore di una doppietta, e il sigillo di Troy Deeney verranno ricordate a lungo. Esattamente come verrà ricordata per tanto tempo l’intervista che l’attaccante di origine giamaicana aveva rilasciato una settimana prima della grande sfida.

Come riporta il Sun, infatti, il classe 1988 si era lasciato andare ad alcune parole che, adesso, sembrano profetiche. Deeney dopo la sfida persa contro il Manchester United, aveva annunciato un impegno piuttosto semplice, quello successivo contro il Liverpool appunto: “Accettiamo la sconfitta, prendiamoci queste sberle in faccia e pensiamo alla prossima. Una gara facile facile contro il Liverpool“. Così l’attaccante solamente pochi giorni fa. Detto, fatto: 3-0 senza storie ai campioni d’Europa in carica. Profetico Deeney e le sue parole fanno il giro del web.