Watford, esonerato Claudio Ranieri

Terminata l'avventura del tecnico italiano in Premier League

Il Watford ha esonerato Claudio Ranieri. Fatale al tecnico italiano la sconfitta subita nell'ultimo turno di Premier League contro il Norwich: troppo pesante il 3-0 maturato in casa. A riportare la notizia dell'esonero è stato il Watford Observer che dice come gli ultimi risultati deludenti ottenuti dal tecnico italiano, nonostante lo sforzo fatto dalla società per rinforzare la squadra, siano stati fondamentali per portare l'amministrazione del club giallonero alla decisione. Tra i nomi che si fanno per sostituire Ranieri c'è quello di Frank Lampard dopo che Fabio Cannavaro si è detto non interessato all'incarico. Ranieri, arrivato a Vicarage Road tre mesi fa, ha conquistato solo 7 punti in 14 match e due sole vittorie, andamento che ha portato il Watford al penultimo posto in classifica.