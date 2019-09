Watford, la delusione di Javi Gracia: “Esonero a sorpresa dopo la miglior stagione della storia del club”

Un solo punto in quattro giornate di Premier League per il Watford, così la famiglia Pozzo ha scelto di esonerare l’allenatore Javi Gracia. Con un comunicato ha voluto commentare la decisione del club, esprimendo rammarico: “È stato un annuncio inaspettato quello della risoluzione del mio contratto dopo solamente quattro partite, vi scrivo per esprimere la mia sorpresa dopo aver completato la miglior stagione della storia del Watford. Rispetto comunque la decisione e rimarrà eccellente il rapporto con Gino Pozzo e Filippo Giraldi nonostante l’improvvisa uscita dal club. Sono grato per avermi permesso di allenare questa squadra, è stata un’esperienza incredibile, ho potuto anche godermi la finale di FA Cup. Ringrazio ogni singola persona, la mia gratitudine sarà in eterno. E grazie anche ai fan”.