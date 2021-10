Watford travolto, esordio negativo per Ranieri: “Con calma miglioreremo”

Il tecnico Claudio Ranieri analizza la disfatta del suo Watford contro il Liverpool

Si sapeva che il Liverpool non era l'avversario ideale per esordire sperando di portare subito il sorriso. Tuttavia sicuramente Claudio Ranieri si immaginava una prima volta migliore da allenatore del Watford, travolto per 5-0 dai Reds. Il tecnico italiano commenta nel post gara la disfatta: "Abbiamo concesso davvero troppe occasioni. Ovviamente, il Liverpool è una squadra fantastica. So che dovremo lavorare molto, molto duramente, qualche gol è stato regalato palesemente da noi e per questo dobbiamo lavorare. Ho visto qualcosa di davvero brutto e qualcosa di molto buono, adesso conosco molto meglio i miei ragazzi. Dobbiamo lavorare duramente e con calma, e con calma miglioreremo. Loro hanno fatto il meglio che potevano, magari con un po' di tensione all'inizio a causa del nuovo allenatore. Ma, piano piano, mi conosceranno meglio".