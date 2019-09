Watford travolto, Foster ammette: “Sul 5-0 ho temuto il peggio…”

Cinque gol in venti minuti, otto al termine del match. Con questi numeri si può descrivere il desolante match tra Manchester City e Watford. Il portiere degli Hornets, Ben Foster, ha raccontato il suo pomeriggio da incubo: “È stato un pomeriggio molto deludente. Erano incredibili, a volte erano assolutamente mozzafiato: 5-0 dopo 20 minuti. Ho temuto il peggio. Penso che il divario avrebbe potuto essere di 10, 11, 12 gol e facilmente oggi. Poi per fortuna hanno in qualche modo tolto il piede dal gas. Non so se hanno tolto il piede dal gas o siamo cresciuti nel gioco. Il secondo tempo è stato di nuovo molto deludente”.