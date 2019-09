Wenger a sorpresa: “Allenare il Manchester United sarebbe un sogno”

Il mese prossimo farò 70 anni, non allena da un po’ di tempo ma è pronto a tornare in sella. Parliamo di Arsène Wenger, che ai microfoni di BeIN Sports ha rivelato di non aver alcun problema ad allenare il Manchester United qualora si presentasse l’opportunità, nonostante ci sia sempre stata rivalità: “La panchina dei Red Devils è un sogno per qualunque allenatore, o almeno per qualsiasi allenatore che abbia coraggio e fiducia in se stesso. Credo che lo United abbia bisogno di almeno quattro nuovi calciatori, ma vedo una squadra in grado di affrontare una sfida. Non è malvagia come rosa, come molti pensano. Ha bisogno semplicemente di essere allenata e guidata. E con quattro nuovi innesti, può competere per qualunque trofeo”.