Wenger consiglia Arteta: “All’Arsenal c’è una cultura, tocca a lui farla rispettare”

Nessun ripensamento: Arsene Wenger non intende tornare a guidare l’Arsenal in futuro. L’ex tecnico francese si sta dedicando ad altri progetti, senza comunque perdere di vista i risultati della sua ex squadra, come racconta ai microfoni di BeIn Sports: “Mi sono sempre detto che avrei lasciato l’Arsenal completamente. Questa è la decisione che ho preso. Ho gestito il club per 1.235 partite, ho avuto momenti positivi e negativi lì, ma abbiamo sempre cercato di difendere i valori del club. E penso che siamo riusciti a farlo”. Poi una sorta di consiglio all’attuale manager Mikel Arteta: “Mi preoccupo ancora del club e guardo tutte le partite Credo che ci sia una cultura nel modo di giocare a calcio all’Arsenal che voglio che sia rispettata. E spero che Arteta riesca a farlo”.