Wenger cuore Arsenal: “Può vincere la Premier League. Me ne andai perché…”

Parlando ad un evento promozionale proprio del club di Londra, come riportato dal Daily Mail , Wenger si è concentrato sull'annata del club allenato ora da Arteta: "Dall'inizio della stagione non c'è stata una squadra più forte che si è imposta. L'Arsenal ha le sue possibilità, il potenziale c'è. Ho visto che sinceramente non c'è un vero punto debole, hanno giocatori buoni e giovani e hanno fatto ottimi acquisti", ha detto l'ex tecnico sulle chance di successo in Premier League. "Speriamo che possano farcela, almeno essere tra i primi 4 e perché no... io penso che possano lottare per il titolo".

Parlando del suo passato alla guida della società: "Io via? A volte devi cambiare tutto per ricominciare. La mia presenza poteva essere un problema. Mi sono fatto da parte per dare al club la possibilità di costruire un legame con un nuovo allenatore. Ecco perché non parlo mai di Arsenal e perché non sono mai tornato. Non volevo che la mia presenza fosse dannosa per il club".