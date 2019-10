Wenger ed il giubbotto maledetto: “Non si trovava la misura giusta…”

Nei 22 anni in panchina all’Arsenal, Arsene Wenger ha avuto indubbiamente un avversario indomabile. No, non si tratta del Manchester United di Alex Ferguson o del Chelsea di José Mourinho. Il suo grande nemico è stato… il giubbotto invernale. Spesso infatti il tecnico francese è stato immortalato mentre si dimenava nel tentativo di trovare una posizione comoda, senza successo. Wenger ha raccontato a BeINSport: “Il cappotto era troppo lungo. In inverno, quando si piegava, non andava bene. È diventato ridicolo ma è sempre stato così. E poi avevo sempre le mani fredde”. Nemmeno il lavoro di alcuni sarti specializzati è bastato a rimediare al problema del cappotto.