Wenger: “Manchester United non ancora pronto per vincere la Premier. Ecco perché”

Il Manchester United non è ancora pronto per tornare a vincere la Premier League. Questo è il pensiero dell’allenatore francese Arsène Wenger, che ha terminato nel 2018 l’esperienza di oltre vent’anni alla guida dell’Arsenal: “Quando guardo lo United si percepisce che la squadra dispone di un ottimo potenziale, ma che ancora i giocatori non hanno trovato la giusta amalgama, non formano ancora un collettivo di valore – ha detto il tecnico 69enne in una intervista che riportiamo dal giornale spagnolo Mundo Deportivo -. Forse i calciatori presenti in rosa non sono ancora maturi mentalmente per migliorare e prendere per mano il gioco dei Red Devils. Al momento non li vedo pronti per tornare a vincere il campionato inglese”. Le parole di Wenger seguono quelle di Paul Scholes di qualche giorno fa, anch’egli pessimista per il discorso Premier League.