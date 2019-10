Wenger: “Pogba non vuole rinnovare. Tutta colpa dello United”

Il Manchester United continua a perdere colpi. La sconfitta contro il Newcastle spinge i Red Devils a due punti dalla zona retrocessione. Tra i flop c’è anche Paul Pogba. Il centrocampista francese potrebbe lasciare i Red Devils nelle prossime sessioni di mercato. L’ex Arsenal Arsene Wenger ha espresso il suo parere ai microfoni di BeIN Sports:”Paul non mi sembra sicuro dal punto di vista fisico. E’ un giocatore che per esprimersi al meglio ha bisogno di essere perfettamente in forma. Quando un calciatore vuole andarsene contro la volontà del club, la situazione condiziona il rendimento generale. Lo United, ora come ora, non ha la squadra per competere al vertice e per questo Pogba non vuole rinnovare”.