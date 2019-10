Wenger tra le Legends of Football, Ferguson: “Sei stato fantastico”

C’è stato un tempo in cui si sono detestati. Alex Ferguson sulla panchina del Manchester United ed Arsene Wenger alla guida dell’Arsenal hanno dato vita ad una rivalità infinita, una sorta di sfida nella sfida tra due dream team continuamente in lizza per vari trofei. Ora, a distanza di anni, i rapporti tra i due sembrano essere diventati amichevoli. Ne è una dimostrazione quanto accaduto in occasione della premiazione all’ex Gunners, annoverato tra le Legends of Football, un ente che esalta le attività caritatevoli grazie al calcio. Wenger ha ricevuto un riconoscimento per il suo impegno. E Ferguson ha inviato un videomessaggio carico di complimenti per l’ex rivale: “Ehi Arsene , prima di tutto mi dispiace non essere presente. Mi sarebbe piaciuto essere stato lì con te mentre eri premiato da Nordoff Robins. È un ente di beneficenza fantastico e sono davvero orgoglioso che tu abbia preso parte ad esso. Ma soprattutto, sono felice per la carriera che hai avuto come manager dell’Arsenal. Un tecnico assolutamente fantastico. Sei una leggenda assoluta, ed è per questo che si chiama Legends stasera. Ho adorato la competizione contro di te, ci siamo trovati benissimo ed è meraviglioso che tu stia ricevendo il premio stasera”.