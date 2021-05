Werner, due gol annullati: “Lo specchio della mia stagione ma per fortuna…”

L'attaccante festeggia la vittoria su Leicester nonostante due reti annullate

"Il primo tempo è stato un po' lo specchio dell'intera stagione per me", ha ammesso il nazionale tedesco a Match of the Day . "Sempre vicino a fare gol, poi alla fine senza riuscirci. In ogni caso quando sei ancora giovani e la stagione ti porta alla finale di Champions League, diciamo che non è um problema", ha spiegato Werner parlando delle due reti che si è visto annullare. La prima per fuorigioco e la seconda per un tocco di mano.