Werner in crisi di risultati, Shearer: “Dovrebbe calciare qualche rigore”

Il Chelsea si trova a fare i conti con il caso di Timo Werner. L’attaccante tedesco, infatti, è visibilmente in crisi. Il giocatore non va in gol da undici partite consecutive. L’ultima marcatura risale al 7 novembre, quando i Blues demolirono lo Sheffield United per 4-1.

CONSIGLIO

Un aiuto a Werner è arrivato da Alan Shearer. L’ex attaccante inglese ha spiegato ai microfoni di The Athletic: “Anche se la cifra che il Chelsea ha investito per il suo acquisto porta grandi aspettative, per il suo bene e per quello di Frank Lampard questa situazione deve cambiare. Se fossi in lui proverei a prendere il pallone ogni volta che viene assegnato un rigore ai Blues. E’ un ottimo modo di ritrovare la via del gol. Sareste stupiti di sapere cosa fa calciare in rete un pallone in porta. Ti sembra di diventare più alto.. In più è chiaro che debba lavorare due volte più duramente di quanto sta facendo adesso, calciando il più possibile in porta durante gli allenamenti”.