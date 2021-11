West Ham, brutto infortunio per Ogbonna: lesione al legamento crociato e lungo stop

Il difensore italiano si era fatto male nel match vinto contro il Liverpool

Era stato protagonista, seppur per pochi minuti, del match vinto dal suo West Ham contro il Liverpool. Angelo Ogbonna, difensore italiano degli Hammers, aveva propiziato con la sua presenza l'autorete di Alisson, portiere Reds. In occasione proprio di quell'azione, però, il centrale aveva subito un brutto taglio in testa e soprattutto un problema al ginocchio.