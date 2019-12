West Ham, Pellegrini verso l’esonero: “Lunedì potrei perdere il lavoro…”

In Premier League potrebbe presto verificarsi un nuovo esonero. I bookmaker danno praticamente per fatto l’esonero di Manuel Pellegrini al West Ham a causa dei deludenti risultati inanellati nell’ultimo periodo: da fine settembre a oggi, infatti solo un successo sul Chelsea in ben dieci partite disputate, portando gli Hammers a un punto dalla zona retrocessione. Lo stesso Pellegrini, ex tecnico di Siviglia e Real Madrid – fra le altre – si è detto consapevole in conferenza stampa della situazione critica che sta attraversando il club: “Quello di cui necessito realmente è vincere la prossima partita (sabato 14 dicembre col Southampton in trasferta, ndr), ma forse lunedì non avrò più il mio lavoro. Troppo pochi i cinque punti nelle ultime dieci giornate”.

E ancora: “Quando firmai per questo club ho detto che cercavo di far giocare la squadra in modo diverso dalle annate precedenti, non solo per evitare la retrocessione. È ovvio che in questo momento non sono contento per come stanno andando le cose”.