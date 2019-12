West Ham, per la panchina spunta il sogno Pochettino

Potrebbe durare solamente poche settimane il periodo di inattività di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino, esonerato dal Tottenham lo scorso 19 novembre per far posto a José Mourinho, sarebbe il sogno del West Ham in caso di allontanamento di Manuel Pellegrini. L’indiscrezione è stata riportata dal Daily Star, secondo cui il club londinese starebbe meditando il cambio di guida tecnica.

Gli Hammers, nelle prime sedici giornate di Premier League, hanno raccolto solamente 16 punti, occupando il quindicesimo posto in classifica. Un rendimento non all’altezza delle aspettative, con Pellegrini finito sul banco degli imputati.

FERGUSON CONTRO LA SUPER LEGA: “PENSATA SOLO PER I SOLDI”