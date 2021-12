West Ham, pronta maxi offerta al Bayer Leverkusen per Schick

Il West Ham starebbe preparando una gran offerta per Schick.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il West Ham sarebbe alla ricerca di un attaccante per la sessione invernale del calciomercato. La squadra inglese ha presentato una maxi offerta al Bayer Leverkusen da 48 milioni di euro per Patrik Schick. L'ex attaccante della Roma ha segnato sino a questo momento 16 gol in Bundesliga. Il club tedesco non avrebbe intenzione di cederlo ma la cifra è economicamente importante e nelle ultime ore, potrebbe anche far cambiare idea alla società. A guadagnare qualcosa da questa trattativa ci sarebbe anche la Roma, che al momento della cessione di Schick, aveva inserito il 10% sulla cifra della futura rivendita. Sarebbero circa 2 i milioni di euro che la società giallorossa potrebbe ricavare da questa operazione.