West Ham, Tomas Soucek segna e ‘abbatte’ Ancelotti ma… : “Di solito durante le feste mangio solo patate…”

Si sa, in Inghilterra sono abbastanza abituati a giocare molto spesso, anche durante le festività. Eppure, Tomas Soucek, calciatore del West Ham e match winner della sfida dei suoi contro l’Everton, ha ammesso che per lui è stato davvero insolito giocare il primo giorno dell’anno e il motivo è presto detto: di solito si godeva le vacanze in Patria, in Repubblica Ceca, e… mangiava.

Intervenuto ai microfoni di BT Sport dopo la vittoria contro i Toffees, il giocatore ex Slavia Praga ha dichiarato: “In effetti per me è stata la prima volta in cui mi son trovato a giocare durante le festività, la prima volta in carriera”, ha detto Soucek. “Di solito durante le feste ero abituato a mangiare insalata di patate e avere tre settimane libere…”.

E ancora: “Però devo dire che mi piace giocare sotto questo periodo particolare. Amo il calcio e giocare anche se è stato difficile per me. Ora, dopo tre partite in sei giorni, possiamo tornare dalle nostre famiglie un po’”.