Willian ammette: “Non ho trovato l’accordo con il Chelsea, difficile che resti…”

Sembra ormai prossima alla conclusione l’avventura di Willian con la maglia del Chelsea. Il brasiliano, ai blues dal 2013, non ha infatti trovato l’accordo per prolungare il proprio contratto, che andrà in scadenza al termine della stagione. Queste le sue parole a Esporte Interativo.

RINNOVO – “Il Chelsea mi ha offerto due anni di contratto e non cambieranno la loro offerta, io invece ne ho chiesti tre. La situazione, a questo punto, è difficile: non so se sarà possibile restare”.

JUVENTUS – Sul giocatore hanno hanno messo gli occhi numerosi club, tra cui la Juventus di Agnelli, pronta a piazzare un nuovo colpo a parametro zero.