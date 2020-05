Willian apre al trasferimento al Tottenham: “Io e Mou siamo grandi amici”

Il destino di Willian è sempre più incerto. Il brasiliano a giugno terminerà il contratto con il Chelsea e con i Blues non esistono dialoghi per un ulteriore rinnovo. L’ala ex Shaktar è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno e una potrebbe essere quella di un’altra squadra londinese.

AMICO MOU – Si tratta del Tottenham di José Mourinho. Secondo quanto riportato dal Daily Mail non ci sarebbero solo gli Spurs, ma l’ottimo rapporto con il portoghese potrebbe agevolare una futura trattativa. A confermare gli ottimi rapporti tra i due è stato proprio il brasiliano durante un programma tv boliviano: “Non è ancora arrivata nessun’offerta da Mourinho, ma abbiamo un grande rapporto. E’ un mio grande amico“. Parole che sicuramente potrebbero giocare in favore dello Special One in caso dovesse mettere nel mirino l’ala brasiliana.