Willian dice addio al Chelsea con una lettera ai tifosi

Dopo 339 partite e 63 gol Willian dice addio al Chelsea. L’ala brasiliana ha giocato per 7 stagioni nei Blues ed è riuscito a vincere qualche trofeo come l’Europa League, due campionati, una FA Cup e una Coppa di Lega. Un palmares non male per l’ex Shaktar che ha sposato un nuovo progetto, sempre a Londra.

WILLIAN SALUTA IL CHELSEA

Il brasiliano infatti, salvo sorprese, firmerà un contratto con l’Arsenal. Si tratta di un triennale a 100.000£ alla settimana. Un cambio di squadra ma non di città per Willian che passa dunque da uno dei più acerrimi nemici della sua ormai ex squadra. L’esterno ha voluto comunque ringraziare la società e i tifosi tramite una lettera pubblicata su Twitter: “È il momento di andare avanti è adesso. Mi mancheranno i miei compagni, tutto lo staff del club che mi ha sempre trattato come un figlio e i tifosi del Chelsea”.