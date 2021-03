Willian e l’inizio in ‘salita’ all’Arsenal: “Il periodo più duro della mia carriera…”

Dal Chelsea all’Arsenal con la stessa voglia di fare bene. Eppure, qualcosa in casa Gunners non ha funzionato per Willian. Il brasiliano, arrivato a parametro zero la scorsa estate, dopo un debutto importante, è stato vittima di un periodo davvero negativo tanto da perdere il posto in squadra per scelta tecnica. Un momento che lo stesso giocatore, ai microfoni di ESPN Brazil, ha definito il peggiore della sua carriera.

Il racconto di Willian

“L’inizio di stagione è stato positivo. Ho fatto un bel match al debutto e anche qualche altra prestazioni buona con la squadra”, ha esordito Willian sul primo impatto col mondo Arsenal. “Ma poi i risultati non sono arrivati, non ho più giocato ai miei livelli. La squadra è andata incontro ad una serie negativa e anche a livello personale non ho fatto quanto pensavo di poter fare. Credo sia stato il periodo peggiore della mia carriera“.

E ancora: “Assolutamente, da quando gioco ad oggi, dagli inizi al Corinthians, al passaggio in Ucraina e poi al Chelsea. Senza dubbio la fase che ho vissuto è stata la più brutta da professionista mai affrontata“.

“Quando vivi un momento come quello, cerchi di capire cosa non vada. Ti arrabbi e provi a dare il massimo senza magari riuscirci”, ha continuato Willian a proposito del periodo in cui il tecnico Arteta aveva deciso di metterlo da parte. “Per fortuna non ho mai smesso di allenarmi e ultimamente sono tornato a fare qualche assist e mi sono fatto notare per cose positive. Sono felice adesso di essere tornato a fare buon calcio”.