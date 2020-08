Willian, tradimento al Chelsea in vista: ha confessato agli amici di voler andare… all’Arsenal

A Londra vuole restare e, con ogni probabilità, a Londra resterà. Willian, centrocampista o esterno del Chelsea è pronto a “tradire” i colori blues per approdare all’Arsenal. Il brasiliano, da tempo al centro di rumors di mercato per via dei problemi sul rinnovo, sarebbe ad un passo dai Gunners. Secondo il Mirror, il classe 1988 si sarebbe anche sbilanciato con gli amici ammettendo quale sarà il suo futuro.

Willian: da Londra a… Londra

Willian potrebbe presto cambiare maglia in Premier League, ma non città. Il brasiliano, dopo aver rifiutato una ricca offerta dalla MLS, dove l’Inter Miami di Beckham era pronto a fare pazzie pre averlo, avrebbe deciso di rimanere in città per via della famiglia. Secondo il Mirror, infatti, il calciatore dopo il mancato accordo sul rinnovo col Chelsea, sarebbe pronto a dire di sì all’Arsenal. Un tradimento in piena regola vista la grande rivalità tra le due squadre resa ancora più dura in queste settimane dopo la vittoria Gunners in FA Cup proprio ai danni dei blues.

Il calciatore brasiliano avrebbe già informato i suoi amici del desiderio di trasferirsi ai Gunners. Willian difende i colori del Chelsea dal 2013. Nell’ultima stagione ha preso parte a 36 partite della Premier League segnando segnato 9 gol e mettendo a referto anche 7 assist.

