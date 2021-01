Wolverhampton, la confessione di Nuno Espirito Santo: “Il momento più difficile della mia carriera da allenatore”

Solamente pochi giorni fa si era reso protagonista fuori dal campo per un grande gesto di solidarietà per la città di Wolverhampton. Adesso, Nuno Espirito Santo si lascia andare ad un’amara ammissione riguardo al brutto momento che la sua squadra sta attraversando. Intervistato dalla BBC dopo il k.o. contro il Crystal Palace, il manager dei Wolves non ha fatto giri di parole riguardo al suo stato d’animo.

L’ammissione di Nuno Espirito Santo

“Nel primo tempo eravamo ben organizzati, ma in attacco non abbiamo fatto molto”, ha ammesso Nuno Espirito Santo relativamente alla gara di Premier League disputata dai suoi. “La seconda metà dell’incontro non è stata più così buona sia a livello di gioco che di occasioni. Devo ammettere che non è stata una partita molto positiva e neppure la nostra prestazione. Attualmente sto attraversando il periodo più difficile della mia carriera come allenatore dei Wolves. Ma bisogna dire che è difficile non solo per noi, ma per tutte le squadre. Al momento l’atmosfera è tesa al limite nel club perché ci manca la vittoria. Dobbiamo fare un passo avanti”.