Wolverhampton, mistero Adama Traoré: senza sponsor sulla maglia e i fan…

Adama Traorè continua a far parlare di sé. Il possente calciatore del Wolverhampton si sta mettendo in evidenza non solo per le sue doti atletiche e fisiche (e i suoi muscoli), ma anche per un curioso mistero andato in scena nella gara contro il Watford.

L’ala o centrocampista, come fa notare il Sun, è scesa in campo con una maglia senza sponsor, senza il consueto ManBetX, ben evidente nelle divise di tutti i suoi compagni. Il classe 1996, invece, ha mostrato una maglia da gioco senza logo. Una questione che non è passato inosservata agli occhi dei tanti sostenitori del club che si sono domandati il motivo.

Tra le possibili spiegazioni i tanti muscoli del giocatore che avrebbero impedito la lettura facile della scritta, opzione scartata perché Adama Traoré ha sempre vestito la maglia con lo sponsor. C’è chi ha ipotizzato una taglia su misura proprio per consentire alla muscolatura del giocatore di non avere problemi di contentimento e chi, invece, ha ipotizzato un errore nel kit del giocatore con la possibilità che gli sia stato dato un abbigliamento da bambino. In attesa di capire le vere motivazioni, il mister continua…