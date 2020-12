Wolverhampton, sorriso Raul Jimenez: fa visita alla squadra dopo frattura del cranio

Erano stati minuti di paura quelli vissuti in Premier League durante il match tra Wolverhampton e Arsenal quando David Luiz e Raul Jimenez si erano scontrati a seguito di un contrasto aereo con il calciatore messicano dei Wolves ad avere la peggio.

Caduto a terra senza sensi, il calciatore era stato trasportato d’urgenza in ospedale con tanto di maschera dell’ossigeno. Per fortuna, nonostante la frattura del cranio e la riservatezza sulle sue condizioni chiesta anche dal club, il giocatore si è ripreso rassicurando tutti a seguito dell’intervento chirurgico subito.

Raul Jimenez fa visita al Wolverhampton

Dopo l’intervento non vi erano state molte informazioni riguardo alle condizioni del messicano fatta eccezione per un breve messaggio diffuso dal Wolverhampton che garantiva la piena riuscita dell’operazione. A distanza di alcune settimane, ecco le immagini più belle: Raul Jimenez è tornato al campo di allenamento, anche se solo per salutare i compagni di squadra e il suo allenatore. I Wolves hanno voluto condividere la piacevole sorpresa che vede il messicano sorridere e scherzare insieme alla squadra e a Espirito Santo. Un bel segnale anche in vista della potenziale ripresa delle attività che arriverà solo con l’ok dei medici e l’utilizzo del caschetto di protezione.