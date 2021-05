Wolverhampton, Willy Boly guarisce da Covid ma… non ha più energia per giocare

Il difensore alle prese con la situazione post coronavirus

IL CASO - Il difensore del club inglese aveva contratto il coronavirus ad inizio aprile e lo ha superato, tornando negativo, nelle scorse giornate tornando a disposizione della sua squadra con la quale ha anche giocato titolare lo scorso 25 aprile. Peccato che dopo quella sfida sono nati i problemi. Willy Boly ha iniziato ad avere qualche acciacco dovuto ad uno strano affaticamento, tanto da portare il tecnico Nuno Espirito Santo a parlare di lui e della sua situazione. Come riporta il Daily Mail, il tecnico dei Wolves ha spiegato: "È in un momento difficile. La scorsa settimana non è stato in grado di allenarsi, la sua frequenza cardiaca è aumentata molto velocemente, quindi dobbiamo indagare. Sta facendo esami, analisi per vedere se c'è qualche altro problema, spero di no. È a casa a riposare e spero che migliori, ma è un caso di studio di cui tutti devono rendersi conto". E ancora: "Il Covid non riguarda solo la prima settimana o il primo giorno. Sono gli effetti collaterali che vengono prodotti in un periodo di tempo più lungo. Boly è a casa ma la sua energia non c'è, si sente stanco, il battito cardiaco aumenta e non riesce a sostenere il livello di allenamento che vogliamo".