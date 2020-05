Woodhouse snobba Giggs: “Era solo un buon giocatore”

Ryan Giggs? Un buon giocatore. Questo è il pensiero decisamente controcorrente di Curtis Woodhouse. Ex centrocampista, ora passato al pugilato, ha esternato le sue convinzioni su Twitter, attaccando la stella storica del Manchester United: “Ryan Giggs è stato un altro giocatore del Manchester United incredibilmente sopravvalutato. Grande longevità, ma in una squadra che ha dominato per anni ed era una macchina da goal, le sue statistiche in termini di reti e assist sono tremende. Buon giocatore, nulla di più”. E ancora: “Giggs ha una media di sei assist a stagione in una squadra che ha dominato il calcio inglese. E una media di cinque goal a stagione durante la sua carriera con il Manchester United. Giggs non aveva nemmeno un buon piede sinistro! Era un magnifico atleta, ma il suo sinistro non era così buono”. Un pensiero destinato a far discutere.