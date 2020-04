Wright e il pentimento verso Schmeichel: “Mi vergogno di averlo odiato”

Da nemici giurati a grandi amici. La vita è fatta di cambiamenti anche nei rapporti interpersonali, ma la metamorfosi del binomio composto da Peter Schmeichel e Ian Writght desta davvero notevole interesse. I due erano diventati famosi per la loro rivalità ai tempi dei duelli infiniti tra il Manchester United del portiere danese e l’Arsenal dell’attaccante inglese, arrivando anche sfoderare colpi bassi clamorosi. Lo ha ricordato l’ex bomber al podcast di “Match of the Day”: “Andiamo d’accordo, giochiamo a golf insieme e ridiamo delle collisioni che abbiamo avuto. Quando ne parliamo ora, io e Schmeichel, ricordiamo quanto lo odiassi sinceramente come portiere. Sapevo quanto fosse bravo e quanto fosse difficile segnare contro di lui. Le uniche reti che io abbia mai segnato contro di lui sono state le amichevoli!”.

ANEDDOTO – Un episodio in particolare tra i tanti scontri tra Wright e Schmeichel è rimasto impresso nella memoria collettiva. Si tratta di una faida avvenuta in campo nel 1997: “Avevamo avuto un piccolo alterco all’Old Trafford che ha portato a questo sfida che è avvenuta un paio di mesi dopo. L’arbitro aveva già interrotto il gioco, ma noi siamo entrambi partiti di corsa per prendere la palla. Avevo una nebbia negli occhi e, appena ho visto la palla davanti a me, ho saltato con due piedi per prenderla. Se ci ripenso adesso, credo sia stato abbastanza imbarazzante vedere uno spettacolo simile”.