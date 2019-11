Xhaka, post polemico: nuovo scontro social con i tifosi dell’Arsenal

Continuano i battibecchi tra Granit Xhaka e i tifosi dell’Arsenal. Dopo gli screzi sul campo in occasione della sfida al Crystal Palace, si è passati sui social. I supporters inglesi non si sono mostrati particolarmente teneri, arrivando ad augurare la morte alla figlia del giocatore. La saga si è arricchita di un nuovo capitolo, quando lo svizzero ha postato una sua immagine con la maglia della Nazionale. Ad accompagnare la foto un commento sibillino: “La felicità è quando sei soddisfatto di te stesso e non hai bisogno della conferma degli altri”. Inevitabilmente è sorta l’impressione di un riferimento alla sua situazione all’Arsenal, resa turbolenta dal rapporto con i tifosi. E non sono mancate critiche aspre via social dai supporters dei Gunners.