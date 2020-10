Zabaleta si ritira: “È stato un viaggio meraviglioso”

Pablo Zabaleta pone fine ad una carriera durata oltre 18 anni. L’ex terzino di Manchester City, Espanyol e West Ham ha preso la decisione di lasciare il calcio. Con la squadra attualmente allenata da Guardiola ha collezionato 230 presenze in 9 anni, periodo in cui è stato accostato in più occasioni a diversi club italiani, anche se la sua carriera si è conclusa in Premier.

LE PAROLE DI ZABALETA

“Dopo diciotto anni da professionista ho preso la decisione di lasciare il calci. Sono stati anni meravigliosi dove ho potuto vivere momenti unici e indimenticabili. Per sempre grato a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso società, compagni, allenatori e, ovviamente, tutta la mia famiglia e i miei amici. Con molta emozione lascio una delle migliori tappe della mia vita. Un’altra volta ancora, grazie di cuore per tutto”.