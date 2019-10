Zaha, mancato addio al Crystal Palace: porta in tribunale l’agente

Wilfried Zaha intraprenderà un’azione legale contro il suo agente, Will Salthouse, appartenente alla società di rappresentanza Unique Sports Management. L’attaccante ivoriano del Crystal Palace non è stato in grado di partire quest’estate nella finestra di mercato nonostante avesse offerte importanti. La colpa, stando a quanto afferma il giocatore sarebbe proprio sel suo procurato.

IN TRIBUNALE – Stando a quanto riporta il Daily Mail, Zaha sarebbe pronto a risolvere la vicenda passando a vie legali. Sul classe ’92 era forte l’interesse di diverse big tra cui anche l’Arsenal e Paris Saint-Germain ma alla fine entrambe le società hanno optato per altre piste, forse a causa proprio dell’agente. L’ivoriano, che aveva già informato il procuratore di volerlo licenziare, è ora pronto a portare lui e l’agenzia in tribunale.