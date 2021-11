Zidane al Manchester United: Red Devils provano a “sfruttare”… Cristiano Ronaldo

La dirigenza Red Devils ha confermato Solskjaer ma resta vigile e vorrebbe provare a convincere il mister francese, libero dopo l'esperienza col Real Madrid

Ole Gunnar Solskjaer pare aver incassato l'ennesima fiducia da parte dei vertici del Manchester United. Eppure, in terra inglese, il toto allenatore pare essere ancora all'ordine del giorno. In modo particolare, secondo il Times, la dirigenza Red Devils starebbe provando a convincere addirittura Zinedine Zidane ad accettare l'incarico da tecnico. Libero dopo l'addio al Real Madrid, il francese non sarebbe troppo convinto del progetto dello United ma il club starebbe comunque facendo un tentativo.