Zinchenko, addio Manchester City: “Questo club mi ha cambiato la vita”

Grande emozione nelle scorse ore in casa Manchester City , dove Oleksandr Zinchenko ha salutato per trasferirsi all' Arsenal . Il calciatore ucraino ha avuto modo di parlare ai canali ufficiali Citizens prima della firma con i Gunners di Londra.

ADDIO - "Il Manchester City ha cambiato la mia vita e gli sarò sempre grato per l’opportunità che mi ha dato", il primo commento di Zinchenko verso quella che ora è la sua ex squadra. "Aver vinto 10 trofei è incredibile, sono immensamente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo ottenuto insieme. Giocare al fianco di giocatori di livello mondiale e lavorare con Pep Guardiola è stato un privilegio assoluto. Ringrazio tutti i tifosi del City per il supporto che mi hanno dato e auguro al club il meglio per il futuro".