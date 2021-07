Zola consiglia il Chelsea: “Perché prendere Haaland se ci sono due top player?”

Erling Haaland al Chelsea? Gianfranco Zola ha le idee chiare

Erling Haaland è uno dei profili più apprezzati e ricercati. Tra i club interessati c'è anche il Chelsea. Tuttavia secondo l'ex attaccante Gianfranco Zola si tratterebbe di un'operazione inutile. Queste le sue parole riportate da TMW: "Haaland è un giocatore che fa tantissimi gol ed è molto giovane, e visto l'interesse delle grandi squadre la sua quotazione cresce. Non so se sia stata fatta l'offerta, è chiaro che un giocatore come Haaland faccia gola a molti. Ma non sottovaluterei Werner e Havertz che sono due giocatori che hanno dato tanto e potranno dare ancora tanto al Chelsea. Havertz nella parte finale della stagione ha giocato ad altissimo livello, dimostrando di essersi adattato. Werner è stato spesso criticato, magari davanti alla porta non è stato freddo come un attaccante dovrebbe essere però è un giocatore che dà tantissimo alla squadra. Il suo contributo anche se non fa gol lo dà e lo ha sempre dato e infatti non mi sorprende che nelle partite importanti abbia sempre giocato".