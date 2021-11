Presunto Green Pass falso, il mister del Werder Brema Anfang si dimette

Caso al Werder dopo la presunta falsificazione del documento vaccinale del mister

Mossa a sorpresa di quello che è l'ormai ex tecnico del Werder Brema Markus Anfang . L'uomo si è dimesso dopo l'indagine sulla validità della sua certificazione vaccinale e questa stasera non sarà quindi a guidare la sua squadra nel match contro lo Schalke 04.

Come si legge sui canali ufficiali anche social del club, Anfang ha richiesto alla società di accettare le sue dimissioni a seguito dell'indagine sulla validità del suo Green Pass che potrebbe essere stato falsificato. "A causa della situazione estremamente stressante per il club, la squadra, la mia famiglia e me stesso, ho deciso che lascerò il mio lavoro come allenatore del Werder Brema con effetto immediato", le dichiarazioni del mister. "Ho quindi chiesto ai responsabili di rescindere immediatamente il mio contratto, e loro hanno accolto questa richiesta. Auguro al Werder le migliori fortune, contro lo Schalke oggi e in futuro".