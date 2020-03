Primo caso di Coronavirus in Premier, si tratta di Arteta

Alla fine il Coronavirus è arrivato anche in Premier League. La pandemia ha raggiunto il campionato inglese dove fino a questo weekend si giocherà a porte aperte.

ARTETA – Mikel Arteta è risultato positivo al Coronavirus. A confermare la notizia è l’Arsenal tramite una nota sul sito ufficiale: “l nostro centro di formazione Colney di Londra è stato chiuso dopo che il capo allenatore Mikel Arteta ha ricevuto un risultato positivo COVID-19 questa sera. Il personale dell’Arsenal che ha recentemente avuto stretti contatti con Mikel ora si autoisolerà in linea con le linee guida sanitarie del governo”.

Anche l’AD dell’Arsenal Vinai Venkatesham ha commentato la vicenda: “La salute della nostra gente e del pubblico è la nostra priorità. I nostri pensieri sono per Mikel che è deluso ma di buonumore. Stiamo dialogando attivamente con tutte le persone interessate per gestire questa situazione in modo appropriato e non vediamo l’ora di tornare all’allenamento e giocare non appena i medici lo consentiranno”.