Pro League, parla il virologo: “La Uefa ha capito che la stagione è finita”

Ad inizio aprile la Jupiler Pro League aveva decretato la fine del campionato assegnando il titolo al Brugge. Una decisione che non era piaciuta per niente alla Uefa che aveva minacciato di escludere i club belgi dalle competizioni europee. Il campionato belga è stato l’unico ad aver preso una decisione tale e uno dei consiglieri ha rivelato che anche la Uefa potrebbe seguire la linea.

STAGIONE IMPOSSIBILE – Il consigliere del club in questione è Marc Van Ranst, noto virologo belga che durante un’intervista a Het Nieuwsblad ha parlato della situazione attuale del calcio: “Ho l’impressione che la UEFA sta iniziando a considerare l’idea di non poter terminare questa stagione. Il picco dei contagi è vicino alla discesa. Nessuno può dare una colpa al campionato belga per la sua decisione. La Pro League ha capito che occorrerebbero 3-4 settimane di preparazioni ai calciatori, pertanto ha considerato poco realista l’ipotesi di ricominciare le competizioni attuali. Le manifestazioni sportive e i concerti saranno le ultime cose a ricevere il permesso dai governi”.