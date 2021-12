Problema cardiaco: match sospeso e tifoso soccorso dai medici del Chelsea

La partita tra Chelsea e Watford, valida per il 14° turno di Premier League, è stata interrotta per più di mezz’ora a causa di un tifoso che si è sentito male in tribuna. I medici del club londinese si sono precipitati sugli spalti per...

Redazione ITASportPress

La partita tra Chelsea e Watford, valida per il 14° turno di Premier League, è stata interrotta per più di mezz'ora a causa di un tifoso che si è sentito male in tribuna. I medici del club londinese si sono precipitati sugli spalti per riportare in vita il tifoso che è stata subito soccorso dopo aver accusato un problema cardiaco. Le condizioni dell'uomo appena stabilizzate, hanno consentito il trasporto in ambulanza nel vicino ospedale. Tornati in campo i giocatori di Watford e Chelsea hanno proseguito l'incontro.